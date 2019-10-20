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الأرصاد :تكون السحب الرعدية الممطرة على عدة مناطق

الأرصاد :تكون السحب الرعدية الممطرة على عدة مناطق
http://almnatiq.net/?p=788062
المناطق _ الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي (جازان، عسير) فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق (الباحة ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،حائل ،الحدود الشمالية).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة، وارتفاع الموج من ربع المتر إلى ثلاثة أرباع المتر ، وحالة البحر خفيف الموج.

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