بحث التعاون بين اليمن والنمسا في مجال الإرهاب والجريمة

المناطق _ وكالات

بحث نائب وزير الداخلية اليمني اللواء علي ناصر لخشع اليوم مع نظيره النمساوي فيلهلم سندريسر إمكانية تبادل المعلومات بين البلدين في مجال الإرهاب والجريمة.

وأعرب لخشع بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن تطلع الجانب اليمني للاستفادة من تجربة النمسا في مجال بناء قدرات الأجهزة الأمنية وبما يساعد اليمن في مواجهة ظاهرة الإرهاب والحد من تهريب المخدرات والهجرة غير المشروعة.

من جانبه أكد المسؤول النمساوي اهتمام بلاده بتبادل المعلومات مع اليمن في مجالات الإرهاب والهجرة غير المشروعة.