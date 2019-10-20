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“الأرصاد” تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

“الأرصاد” تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
http://almnatiq.net/?p=788071

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ويدمه، وحبونا، وثار، وخباش، وشرورة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الـ 8 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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