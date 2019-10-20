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“هيئة المواصفات” توقّع مذكرة تعاون لتنظيم العمل الشبابي في المملكة

“هيئة المواصفات” توقّع مذكرة تعاون لتنظيم العمل الشبابي في المملكة
http://almnatiq.net/?p=788074
المناطق _ الرياض

وقعّت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برنامج تعاون فني مشترك مع شركة خالد علي التركي وأولاده القابضة وذلك ضمن مبادرة “شباب مجتمعي” من أجل المساهمة في حوكمة ومأسسة وتنظيم العمل الشبابي في المملكة, وتنمية قدرات الشباب السعودي للعمل بشكل احترافي ومهني عن طريق وضع ضوابط لعمل البيئات التي تستهدف الشباب وجعلها أكثر صداقة وجاذبية لهم.
ووقّع المذكرة نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة طامس بن علي الحمادي، ومدير عام مبادرة “شباب مجتمعي” بشركة التركي المهندس بندر بن حميد الشمري.
وسيعمل الجانبان من خلال هذه المذكرة على المساهمة في إعداد مواصفات للعاملين مع الشباب في نطاق (العامل مع الشباب، البيئات الشبابية، البرامج الشبابية)، والمشاركة في نشر وتعميم المواصفات على الجهات العاملة في العمل الشبابي والحث على تطبيقها، إضافة إلى تعميق وعي المجتمع السعودي والمؤسسات الوطنية السعودية باحتياجات وأولويات الشباب السعودي ما يسهم في الاستجابة لها بشكل فعّال خاصة وأن الشباب يشكلون النسبة الأكبر من السكان في المملكة.
وتتضمن هذه المواصفات تنمية الشعور بالمسؤولية المجتمعية عند الشباب السعودي المنخرط في أنشطة وبرامج البيئات والمساحات الصديقة والجادبة للشباب كنتيجة لمشاركتهم في عملية صنع القرار في تلك البيئات.
وتهدف المذكرة إلى تحقيق التكامل في الأدوار لوضع الخطط اللازمة لاعداد وتطوير المواصفات واللوائح الفنية المتعلقة بهذا الجانب وتعزيز أنشطة الجودة والتعاون في مجالات خدمة المجتمع والتنمية المستدامة والشراكات المجتمعية ، بالإضافة إلى أوجه التعاون في مجال نقل البحوث العلمية والدراسات والمعرفة ذات العلاقة المشتركة بين الطرفين.

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