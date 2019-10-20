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وزير الصحة يفتتح “المؤتمر السعودي الرابع للمحاكاة الصحية” نوفمبر المقبل

وزير الصحة يفتتح “المؤتمر السعودي الرابع للمحاكاة الصحية” نوفمبر المقبل
http://almnatiq.net/?p=788077
المناطق _ الرياض

يفتتح معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، في الرياض خلال الفترة من 11 – 13 نوفمبر 2019 المقبل , “المؤتمر السعودي الرابع للمحاكاة الصحية” الذي تنظمه وزارة الصحة تحت شعار “نتواصل لنتعاون”.
ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة من المتحدثين والخبراء المحليين والدوليين والباحثين من منظمات عالمية, إلى استكشاف فرص المحاكاة لتعزيز التعليم بين الممارسين الصحيين، إلى جانب التعلم من تجارب محاكاة الجيش والطيران، والتكامل الاستراتيجي للمحاكاة في البرامج والمناهج الصحية، وكذلك محاكاة المخاطر لنشر السلامة.
ويستهدف المؤتمر الأطباء والممارسين الصحيين، والأكاديميين الصحيين والرؤساء الإكلينيكيين، ومنسقو وفنيو معامل المحاكاة، وجميع العاملين في تعليم الرعاية الصحية، وكذلك المقيمين والطلاب بالكليات الصحية.

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