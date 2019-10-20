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“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=788080
المناطق _ جازان

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية، قد تؤدي إلى جريان السيول، وشبه انعدام في الرؤية على منطقة جازان.
وبينت أن الأمطار ستشمل – بإذن الله تعالى- مدينة جيزان، ومحافظات صبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والداير بني مالك، والريث، والطوال، وبيش، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، والدرب، وضمد، وفيفا، وهروب، تستمر حتى الثامنة مساءً.

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