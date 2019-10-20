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شرطة الرياض تلقي القبض على مقيم متورط بارتكاب جرائم سرقة

شرطة الرياض تلقي القبض على مقيم متورط بارتكاب جرائم سرقة
http://almnatiq.net/?p=788086
المناطق _ الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري, أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال, أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على مقيم من مخالفي أنظمة الإقامة، من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب جرائم سرقة المعدات والقطع الإلكترونية من أبراج بعض الشركات المشغلة للاتصالات بالمملكة، وبطاريات مركبات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بارتكابه لـ 13 جريمة جاوزت قيمة المسروقات بها 192.000 ريال, فجرى إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية.
وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها, والله الهادي الى سواء السبيل .

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