بلدية البدع تنشئ مسطحات خضراء ومجسمات وأرصفه

تبوك _ علي العميري

أنجزت بلدية البدع العديد من المشاريع التنموية والخدمية الجديدة لتضاف إلى أخرى تم إنجازها .

حيث قامت البلدية بإنجاز العديد من الأعمال بالطرق شملت إنشاء مجسمات وأعمدة انارة وأحواض نخيل ودهانات وزراعة أشجار وزهور زينة وإزالة بعض الكتابات وغيرها من التشوه البصري.

وقال رئيس بلدية البدع الأستاذ سعيد بن خليل السعيد إنه تم إنشاء الحدائق وبناء الارصفه لتكون متنفساً للأهالي لقضاء وقت الراحة والتريض، حيث تشمل ممشى ومسطحات خضراء ، كما تمت إزلة الجسر الواقع في طيب اسم لخطورته على زائري الموقع.

وأضاف السعيد أن المواقع المستحدثة تعد من المواقع الجميلة من ناحية التصميم والمواد المستخدمة في تنفيذه، وكذلك لمواقعها المميزة التي يرتادها أبناء محافظة البدع وكذلك بعض القرى المجاورة.

ووجّه عددٌ من الأهالي الشكر لبلدية البدع وعلى رأسها رئيس البلدية سعيد السعيد على اهتمامهم براحة المواطنين وتهيئة الأماكن العامة وتوفير الخدمات التي يحتاجون إليها من مسطحات خضراء وممشى لمُحبي رياضة المشي وغيرها.

يُشار إلى أن بلدية البدع أقامت عدداً من الحدائق والمسطحات الخضراء وتفعيل جميع خدماتها داخل المحافظة والمراكز التابعة، للاستفادة منها بشكل كبير من قِبل أهالي المحافظة والزوّار الذين يقومون بزيارة محافظة البدع طوال العام.