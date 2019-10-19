مدير تعليم الجوف يزور نادي الحي بسراقة

المناطق _ الجوف

أشاد سعادة مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي بالبرامج و الأنشطة المقدمة في نادي الحي بمتوسطة سراقة بن مالك بسكاكا أثناء زيارته لمقر النادي برفقة مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر أحمد بن خضران العُمري .

و أكّد الغامدي بأن هذه البرامج تعزز من القيم التربوية و التعليمية لدى النشء و تقدم المتعة و الفائدة لكافة المستفيدين ، مثمنًا لإدارة النادي و المشرفين جهودهم المميزة و العمل بروح الفريق و الذي ينعكس إيجابًا على المخرجات و النواتج التربوية والتعليمية .

و كان قائد النادي الأستاذ مهند بن عبد المصلح الخالدي قد استقبل الضيوف و تجوّل بهم في أرجاء النادي و الاطلاع على ما يقدمه النادي للمستفيدين ، و أهم البرامج المنفذة فيه ، مقدمًا لهم شرحًا موجزًا عن هذه البرامج و المستفيدين منها و الفئات العمرية التي يخدمها

النادي .