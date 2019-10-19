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الكشافة السعودية تبدأ مشاركتها في الجامبوري العالمي ” جوتا” و” جوتي “

الكشافة السعودية تبدأ مشاركتها في الجامبوري العالمي ” جوتا” و” جوتي “

منطقة الرياض
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الكشافة السعودية تبدأ مشاركتها في الجامبوري العالمي ” جوتا” و” جوتي “

الكشافة السعودية تبدأ مشاركتها في الجامبوري العالمي ” جوتا” و” جوتي “
http://almnatiq.net/?p=788103
الرياض _ مبارك الدوسري

أطلق نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، مساء أمس ، وبحضور رئيس الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي صاحب السمو الأمير بـدر بن فهـد الفيصـل آل سعود ، وأمين عام جمعية الكشافة الدكتور صالح بن رجاء الحربي  شارة بدء مشاركة الجمعية في الجامبوري الكشفي العالمي الــ 62 على الهواء ( جوتا ) والجامبوري الـــ 23 ( جوتي ) بمشاركة أكثر من 100 شبل وكشاف وجوال وقائد ورائد ، وهواة من العاصمة الرياض , حيث تواصلوا مع كشافة العالم من خلال محطات الراديو وباستخدام دردشة الانترنت بأنماط مختلفة منها الصوتية والرقمية وشارة المورس .

ونقلوا خلال مشاركتهم تجربة الكشافة السعودية في تفعيل أبرز الأيام الدولية للأمم المتحدة في شهر أكتوبر، كما تركزت المحادثات في الغالب على المشروع الكشفي العالمي رسل السلام الذي انطلق من المملكة عام 2011م  وتجاوزت ساعات العمل فيه أكثر من مليار ساعة عمل ، وعرضت الجمعية توصيات مؤتمر ” الكشفية وحماية البيئة ” الذي عقد بالرياض خلال الفترة 7 – 8 / 6 / 1440 هـ ، وشارك فيه عدد من كشافي العالم ، ومن المهتمين والمتخصصين بالعمل التطوعي البيئي ، وتجربة الكشافة في الجامبوري الكشفي العالمي الـ 24 الذي أقيم في ولاية فرجينا الغربية خلال الفترة من 22 يوليو الى  2 أغسطس 2019 ، تحت شعار”  فتح عالم جديد ” ، والدور التطوعي الكبير الذي تقوم به الجمعية في معسكرات الخدمة العامة بالحج وفي خدمة المعتمرين والزائرين .

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