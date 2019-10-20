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بدْء القَبول في برامج تقنية ومهنية بتقنية المدينة المنورة للبنات

بدْء القَبول في برامج تقنية ومهنية بتقنية المدينة المنورة للبنات

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بدْء القَبول في برامج تقنية ومهنية بتقنية المدينة المنورة للبنات

بدْء القَبول في برامج تقنية ومهنية بتقنية المدينة المنورة للبنات
http://almnatiq.net/?p=788109
المناطق _ المدينة المنورة

أعلنت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة بدء القبول للالتحاق بعدد من البرامج التدريبية التي تنظمها الكلية بدءاً من الأحد القادم, ضمن المرحلة الخامسة لمبادرة التدريب المجتمعي “أتقن” في عدة تخصصات تقنية ومهنية.
وتشمل الدورات التدريبية التصميم بالفوتوشوب, ومقدمة في أمن المعلومات “الأمن السيبراني” وشبكة الحاسب, وصيانة الجوال, ومقدمة مايكروسوفت, والتجميل وتصفيف الشعر, ومهارات حساب ضريبة القيمة المضافة, وأساسيات مونتاج وتحرير الفيديو, وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني, وإدارة الفعاليات والمناسبات.

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