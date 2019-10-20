جوالة لجنة الخماسين تُشارك في الجامبوري العالمي “جوتا و جوتي”

المناطق _ وادي الدواسر

شاركت جوالة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخماسين في وادي الدواسر في فعاليات الجامبوري العالمي الـ 61 على الهواء “جوتا” والجامبوري العالمي الـ 22 على الانترنت “جوتي”، الذي تقيمه المنظمة الكشفية العالمية في إجازة نهاية الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر كل عام .

وذكر نائب اللجنة الأستاذ سالم بن شعيب آل حميد بأن جوالة اللجنة تسعى لخدمة الحركة الكشفية في المملكة ،حيث جاءت مشاركتها المنبثقة من دورها بتمكينها من دورها الكشفي من خلال إعداد إعدادهم وتدريبهم على مساندة الحركة الكشفية وتوفير المتطلبات اللازمة لهم بما يسهم في تعزيز التواصل بين كشافة العالم والتعريف بالأنشطة التي تقدمها جمعية الكشافة العربية السعودية وبمشروع رسل السلام.

و يهدف مخيما “جوتا و جوتي” إلى توفير جميع وسائل الدعم عزز جودة الكشافة ومبادئها وطريقتها بما يتفق واحتياجات وتطلعات الشباب اليوم، ومناسبة لتوليد الطاقة الايجابية لدعم وتطوير الحركة الكشفية.

مؤكداً على أن جوالة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخماسين في وادي الدواسر تسعى لتسخير جميع طاقاتها و إمكاناتها لتهيئة بيئة كشفية مثالية لدعم عملية الانتماء للحركة الكشفية وتعزيز الوعي الثقافي والمواطنة الصالحة.