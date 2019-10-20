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وزير الدفاع الأمريكي: نقل ألف جندي من سوريا لغرب العراق

وزير الدفاع الأمريكي: نقل ألف جندي من سوريا لغرب العراق
http://almnatiq.net/?p=788121
المناطق - وكالات

قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الأحد، إنه من المتوقع نقل ألف جندي سحبوا من شمال سوريا إلى غرب العراق.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن القوات في غرب العراق ستركز على المساعدة في الدفاع عن العراق، وقتال تنظيم “داعش” الإرهابي، وفق ما نقلت “رويترز”.

وفيما يتعلق بالوضع العسكري في سوريا، أشار إسبر إلى أن وقف إطلاق النار في شمال سوريا مازال مستمرا.

وكان إسبر قد قال الجمعة، إن الولايات المتحدة تواصل انسحابها من شمال سوريا ولن يساعد أي جندي أميركي في إقامة “المنطقة الآمنة” بين القوات الكردية وتركيا.

وأوضح إسبر أن القوات الأميركية ستظل على اتصال بتركيا وقوات سوريا الديموقراطية التي دعمتها واشنطن في التصدي لتنظيم داعش الإرهابي.

لكن مسؤولا كبيرا في البنتاغون أوضح أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة المنطقة من الجو للتأكد من أمن السجون التي تضم معتقلين من التنظيم المتطرف.

وجاءت هذه التطوارت بالتزامن مع تحذير أطلقته السلطات التركية من أنها ستستأنف عمليتها العسكرية ضد القوات الكردية في سوريا الثلاثاء المقبل، إذا لم تنسحب من “منطقة آمنة”، فيما يتهم الأكراد أردوغان باتنهاك وقف إطلاق النار إثر قصفه مواقع المقاتلين والتجمعات المدنية.

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