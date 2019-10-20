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كلوب يحذر صلاح قبل موقعة أولد ترافورد !

كلوب يحذر صلاح قبل موقعة أولد ترافورد !
http://almnatiq.net/?p=788124
المناطق - وكالات

قبل ساعات من الموقعة المرتقبة على ملعب “أولد ترافورد”، حذر المدير الفني لليفربول يورغن كلوب نجم الفريق محمد صلاح، من “الاستجابة للاستفزاز” خلال مباراة مانشستر يونايتد، في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي الفريقان في مباراة مهمة بالمرحلة التاسعة، الأحد، يسعى خلالها ليفربول لتحقيق الفوز من أجل إعادة فارق الـ8 نقاط مع مانشستر سيتي، الذي حقق فوزا على كريستال بالاس بهدفين نظيفين.

ويسعى صلاح لهز شباك مانشستر يونايتد للمرة الأولى، حيث لم يسبق له في 4 لقاءات سابقة، تسجيل أي أهداف بمرمى المنافس التاريخي لليفربول على زعامة الكرة الإنجليزية.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: “إذا أخبرني أحد أن صلاح لم يسجل في مرمى مانشستر يونايتد، سأقول له: أحقا؟ أعتقد أنه مهما مر وقت طويل دون التسجيل في مرمى منافس ما، ستأتي اللحظة التي تفعل بها ذلك”.

وتابع المدرب الألماني: “هناك سبب لمثل هذه الإحصاءات، تماما مثل تاريخنا مع مانشستر يونايتد خارج الديار”.

ووجه حديثه لصلاح محذرا من استفزازه بسبب سجله الضعيف أمام “الشياطين الحُمر”، قائلا: “نعم إنه اختبار كبير، وفي بعض الأحيان ستكون هناك تحديات قديمة عليك أن تكون مستعدا لها. الأمر بهذه البساطة”.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة من 8 مباريات، فيما يحل حامل اللقب مانشستر سيتي ثانيا وله 19 نقطة من 10 لقاءات، بعد فوزه في لقاء السبت.

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