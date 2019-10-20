هواوي تطلق هاتفها “الرخيص” إنجوي 10

المناطق - وكالات

أعلنت شركة “هواوي” عن إطلاق هاتفها “إنجوي 10″، والذي يدعم مجموعة من المواصفات الجيدة، كما أنه يأتي بسعر اقتصادي رخيص.

ويأتي الهاتف الجديد بشاشة عرض من نوع IPS LCD بقياس 6.39 إنشات، وبدقة 1560×720 بكسل.

كذلك يدمج الهاتف كاميرا كاميرتين خلفيتين، دقة الرئيسية منهما 48 ميغابكسل، والثانوية 2 ميغابكسل، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميغابكسل، وفق ما ذكر موقع “غادجيتس” المتخصص بالأخبار التقنية.

ومن مواصفات الهاتف أيضا، دعمه لذاكرة وصول عشوائي 4 أو 6 غيغابايت، في حين تصل سعة التخزين الداخلية 64 أو 128 غيغابايت، قابلة للزيادة باستخدام بطاقة “مايكرو إس دي”، لتصل إلى 512 غيغابايت.

ويفتقر الهاتف إلى حساس بصمة، لكنه زوّد ببطارية سعة 4 آلاف ميلي أمبير/ ساعة، كما أنه يعمل بالإصدار “9 باي” من آندرويد.

وسيطرح الهاتف للبيع في الصين ابتداء من نوفمبر بسعر يصل لـ170 دولار للإصدار الذي يأتي بسعة تخزين 64 غيغابايت، في حين سيبلغ ثمن الإصدار بسعة 128 غيغابايت 200 دولار.