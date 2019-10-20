احدث الأخبار

بعد تعرض فروعها لأضرار.. مصارف لبنان تغلق أبوابها على خلفية الاحتجاجات
أبرز المواد
 كلوب يحذر صلاح قبل موقعة أولد ترافورد !
أبرز المواد
 وزير الدفاع الأمريكي: نقل ألف جندي من سوريا لغرب العراق
أبرز المواد
 تجدد اشتباكات رأس العين السورية
أبرز المواد
 للوقاية من السرطان.. 6 طرق لتجنب خطر الإصابة
أبرز المواد
 جوالة لجنة الخماسين تُشارك في الجامبوري العالمي “جوتا و جوتي”
منطقة الرياض
 بدْء القَبول في برامج تقنية ومهنية بتقنية المدينة المنورة للبنات
أبرز المواد
 “هدف” يدعو الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين ورواد وأصحاب الأعمال إلى التسجيل إلكترونياً في “لقاءات الدمام”
أبرز المواد
 الكشافة السعودية تبدأ مشاركتها في الجامبوري العالمي ” جوتا” و” جوتي “
منطقة الرياض
 الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يطلق عدداً من الخدمات الإلكترونية الجديدة والمطورة
أبرز المواد
 مدير تعليم الجوف يزور نادي الحي بسراقة
منطقة الجوف
 بلدية البدع تنشئ مسطحات خضراء ومجسمات وأرصفه
منطقة تبوك
بعد تعرض فروعها لأضرار.. مصارف لبنان تغلق أبوابها على خلفية الاحتجاجات

بعد تعرض فروعها لأضرار.. مصارف لبنان تغلق أبوابها على خلفية الاحتجاجات

أبرز المواد
كلوب يحذر صلاح قبل موقعة أولد ترافورد !

كلوب يحذر صلاح قبل موقعة أولد ترافورد !

أبرز المواد
وزير الدفاع الأمريكي: نقل ألف جندي من سوريا لغرب العراق

وزير الدفاع الأمريكي: نقل ألف جندي من سوريا لغرب العراق

أبرز المواد
تجدد اشتباكات رأس العين السورية

تجدد اشتباكات رأس العين السورية

أبرز المواد

بعد تعرض فروعها لأضرار.. مصارف لبنان تغلق أبوابها على خلفية الاحتجاجات

بعد تعرض فروعها لأضرار.. مصارف لبنان تغلق أبوابها على خلفية الاحتجاجات
http://almnatiq.net/?p=788146
المناطق - وكالات

أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، إبقاء أبوابها مغلقة، الاثنين، على خلفية الأحداث التي تعرفها البلاد، ونظرا لما تعرضت له بعض المراكز والفروع من أضرار.

وأورد البيان أن الإغلاق يأتي حرصا على “أمن العملاء والموظفين وسلامتهم، ومن أجل إزالة آثار الأضرار التي أصابت بعض المراكز والفروع المصرفية”.

وأعربت الجمعية عن أملها في أن تستتب الأوضاع العامة “لإشاعة الطمأنينة والاستقرار، ولاستئناف الحياة الطبيعية في البلاد”.

وشهد لبنان مؤخرا تظاهرات حاشدة، امتدت لتشمل الكثير من المناطق من الشمال إلى الجنوب، في الوقت الذي دعا فيه المتظاهرون لمواصلة الاحتجاجات يوم الأحد.

وأصدرت إحدى اللجان المنسقة للمظاهرات في بيروت، بيانا أكدت فيه استمرار الاحتجاجات حتى إسقاط الحكومة وتحقيق المطالب، مؤكدة رفضها للإصلاحات التي قدمها وزير المالية اللبناني.

وطالبت مجموعة “لِحقي”، بالإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ مصغرة، تضم اختصاصيين مستقلين لا ينتمون للمنظومة الحاكمة، على أن تتبنى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، بناء على قانون انتخابي عادل يضمن صحة التمثيل الانتخابي.

روابط ذات صلة

كلوب يحذر صلاح قبل موقعة أولد ترافورد !

كلوب يحذر صلاح قبل موقعة أولد ترافورد !
وزير الدفاع الأمريكي: نقل ألف جندي من سوريا لغرب العراق

وزير الدفاع الأمريكي: نقل ألف جندي من سوريا لغرب العراق
تجدد اشتباكات رأس العين السورية

تجدد اشتباكات رأس العين السورية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*