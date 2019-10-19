تدشن المؤتمر العربي السادس للروبوت في الطائف

عادل الزهراني - الطائف

برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، دشّن اليوم الأحد محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني المؤتمر العربي السادس للروبوت ، وذلك بحضور مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية محمد النفيعي وعدداً من ممثلي الجهات الحكومية في المحافظة ۔

وأوضح رئيس المؤتمر العربي السادس للروبوت الدكتور جار الله الغامدي في كلمته خلال الحفل ، أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 حثّت على الأخذ بالعلم ، لكونها وسيلة للرقي وصناعة الأمجاد ، مضيفاً أن الحكومة الرشيدة تبعث في الجميع الرغبة في التطور ، وفي طور ذلك تم إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي ، وهي هيئة حكومية مرتبطة مباشرة برئيس مجلس الوزراء ، لافتاً أن الاهتمام بالعلم من القيادة كان له امتداد إيجابي في رعاية أمير منطقة مكة المكرمة للمؤتمر العربي السادس في محافظة الطائف ، مضيفاً أن مدارس صفوة الطليعة الأهلية في الطائف مضت منذ التأسيس في طريق العلم ، وأنشأت وحدة منفصلة بإسم وحدة الموهبة والتميز ، إذ من صميم عملها اكتشاف مواهب الطلاب ، وتنمية قدراتهم وتطوير إمكاناتهم ، وذلك من خلال جعل الروبوت مساحة كبيرة في المدرسة ، لإعداد جيل متميز خلقياً وعلمياً وفكرياً ۔

من جانبه ، أكد رئيس الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي اسماعيل ياسين ، أن ما يشهده العالم من تطورات هائلة ومتسارعة في علم وصناعة الروبوت والذكاء الاصطناعي ، يدفع المجتمع بشكل كبير الى الاهتمام بهذا العلم وتسخير العقبات امام المبدعين في الوطن العربي وإتاحة الفرصة لهم لإظهار مهاراتهم وإمكانيتهم في تطوير أنظمة روبوتية قادرة على تقديم الخدمات وتطوير العمل في كافة القطاعات ، فقد عمدت غالبية دول العالم الصناعي الى الاستثمار في هذا الحقل وتسخير الامكانيات الهائلة للبحث والتطوير في مجال الروبوت إيمانًا منها بأهمية هذه العلم وفائدته على البشرية وقدرته على تحسين الظروف المعيشية، مشيراً أن هذه الجمعية العربية للروبوت ما هي الا خطوة جدية وبناءة تجاه هذا الهدف والذي أصبح يشكل ضرورة حتمية ومتطلب هام ، والوطن العربي يزخر بالآلاف من المبدعين والمخترعين والمبتكرين وأصحاب القدرات والعقول البناءة المنتشرين في كافة انحاء العالم ۔

منَ جانب اخر أكد معالي محافظ في تصريح صحفي إلى ان رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لهذا المؤتمر ماهي الا انعكاساً لما يوليه سموه الكريم من دعم واهتمام لهذا المجال المهم للطلاب والطالبات من خلال المبدعين والمبدعات

حيث يعتبر هذا الموتمر للربورت والذكاء الاصطناعي المقام في محافظه الطائف ولأول مرة في المملكه هو تجسيدا لما تسعى له بلادنا الغالية في مجال الربورت ولذا حرصت القيادة الرشيدة رعاها الله على مواكبة المستقبل وفق رؤية المملكه 203‪0 ومنها هذا المؤتمر الذي سيعزز مكانة المملكة في مجال الإبداع والتقنية.