احدث الأخبار

“نيوم” تستقبل أول وفد سياحي نسائي من مختلف مناطق المملكة
أبرز المواد
 شاهد.. عضو “الشورى” العمري يطالب بإبقاء العلاوات مع الراتب التقاعدي للعسكريين
أبرز المواد
 تدشن المؤتمر العربي السادس للروبوت في الطائف
منطقة مكة المكرمة
 بعد تعرض فروعها لأضرار.. مصارف لبنان تغلق أبوابها على خلفية الاحتجاجات
أبرز المواد
 كلوب يحذر صلاح قبل موقعة أولد ترافورد !
أبرز المواد
 وزير الدفاع الأمريكي: نقل ألف جندي من سوريا لغرب العراق
أبرز المواد
 تجدد اشتباكات رأس العين السورية
أبرز المواد
 للوقاية من السرطان.. 6 طرق لتجنب خطر الإصابة
أبرز المواد
 جوالة لجنة الخماسين تُشارك في الجامبوري العالمي “جوتا و جوتي”
منطقة الرياض
 بدْء القَبول في برامج تقنية ومهنية بتقنية المدينة المنورة للبنات
أبرز المواد
 “هدف” يدعو الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين ورواد وأصحاب الأعمال إلى التسجيل إلكترونياً في “لقاءات الدمام”
أبرز المواد
 الكشافة السعودية تبدأ مشاركتها في الجامبوري العالمي ” جوتا” و” جوتي “
منطقة الرياض
“نيوم” تستقبل أول وفد سياحي نسائي من مختلف مناطق المملكة

“نيوم” تستقبل أول وفد سياحي نسائي من مختلف مناطق المملكة

أبرز المواد
شاهد.. عضو “الشورى” العمري يطالب بإبقاء العلاوات مع الراتب التقاعدي للعسكريين

شاهد.. عضو “الشورى” العمري يطالب بإبقاء العلاوات مع الراتب التقاعدي للعسكريين

أبرز المواد
تدشن المؤتمر العربي السادس للروبوت في الطائف

تدشن المؤتمر العربي السادس للروبوت في الطائف

منطقة مكة المكرمة
بعد تعرض فروعها لأضرار.. مصارف لبنان تغلق أبوابها على خلفية الاحتجاجات

بعد تعرض فروعها لأضرار.. مصارف لبنان تغلق أبوابها على خلفية الاحتجاجات

أبرز المواد

“نيوم” تستقبل أول وفد سياحي نسائي من مختلف مناطق المملكة

“نيوم” تستقبل أول وفد سياحي نسائي من مختلف مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=788167
المناطق - واس

استقبلت منطقة نيوم أول وفد سياحي نسائي يضم أكثر من 20 إمرأة، قدمن من مختلف مناطق المملكة في رحلة سياحية.
وتم خلال الرحلة التي بدأت من مدينة تبوك أمسٍ الأول، تعريف السائحات بما تكتنزه ” نيوم ” من معالم بيئية وأثرية في رحلة استغرقت 19 ساعة, مررن بها عبر محافظة البدع ومن ثم إلى مغايير شعيب, مروراً بمركز مقنا, ومقر عين موسى الأثرية, وصولاً إلى الطيب اسم, ثم العودة إلى رأس الشيخ حميد ومن ثم إلى تبوك .
وأوضحت المرشدة السياحية هبه العائدي أن الوفد السياحي يعد أول وفد نسائي يصل إلى منطقة تبوك، حيث تم الإعداد له مسبقاً بواسطة إمرأتان من منطقة تبوك يعملن في الإرشاد السياحي, بالتعاون مع القطاعات المعنية بالمنطقة لاستثمار ماتزخر به منطقة تبوك من آثار ومعالم تاريخيه ونهضة تنموية في جميع المجالات، والاطلاع على ما تتميز به المنطقة من موقع متميز ومعالم أثرية, مشيرةً إلى أن هذه الرحلات المجهزة بالخدمات تهدف إلى تشجيع السياحة في منطقة تبوك, وتعريف السائحات السعوديات وغيرهن على معالم المنطقة في رحلة تأتي تحت مسمى (اكتشف نيوم) .
يذكر أن منطقة “نيوم” تعد إحدى أهم المشاريع الواعدة والعابرة للحدود، حيث تتجاور مع ثلاث دول مهمة على خليج العقبة.

 

روابط ذات صلة

شاهد.. عضو “الشورى” العمري يطالب بإبقاء العلاوات مع الراتب التقاعدي للعسكريين

شاهد.. عضو “الشورى” العمري يطالب بإبقاء العلاوات مع الراتب التقاعدي للعسكريين
بعد تعرض فروعها لأضرار.. مصارف لبنان تغلق أبوابها على خلفية الاحتجاجات

بعد تعرض فروعها لأضرار.. مصارف لبنان تغلق أبوابها على خلفية الاحتجاجات
كلوب يحذر صلاح قبل موقعة أولد ترافورد !

كلوب يحذر صلاح قبل موقعة أولد ترافورد !

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*