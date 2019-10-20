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تقرير: نفط المملكة بمعدل إنتاجه الحالي سيكفي 66 سنة قادمة

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تقرير: نفط المملكة بمعدل إنتاجه الحالي سيكفي 66 سنة قادمة

تقرير: نفط المملكة بمعدل إنتاجه الحالي سيكفي 66 سنة قادمة
http://almnatiq.net/?p=788183
المناطق-الرياض

أفاد تقرير لشركة النفط البريطانية، “بريتيش بتروليوم بي.بي” بأن الاحتياط النفطي المثبت في المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم سيكفيها لنحو 66 سنة بمعدل الإنتاج الحالي الذي يزيد على 10 ملايين برميل يوميًا والذي يقل كثيرًا عن طاقة الإنتاج القابلة للاستمرار و البالغة نحو 12.5 مليون برميل يوميًا.
وأشارت “بي.بي” في تقرير عن حجم احتياط النفط في العالم نشرته أخيرًا إلى أن موارد النفط في الكويت ستستمر لنحو 91 عامًا بمعدل الإنتاج الحالي البالغ حوالي 3 ملايين برميل يوميًا، في حين يتوقع أن تنضب تلك الموارد في الإمارات العربية المتحدة بعد 68 سنة بمعدل إنتاج يزيد على 3 ملايين برميل يوميًا.
وأظهر التقرير أن احتياط نفط قطر سيكفي لنحو 37 سنة بمستوى إنتاج يصل إلى 800 ألف برميل يوميًا في حين سيستمر احتياط سلطنة عمان لحوالي 15 عامًا عند مستوى إنتاج يبلغ 970 ألف برميل يوميًا حاليًا.
وبين التقرير أن دول الخليج العربية تمتلك احتياطي نفط مثبت يبلغ حوالي 673 مليار برميل يمثل نحو 40% من إجمالي الاحتياط العالمي المقدر بحوالي 1.7 ترليون برميل.
وقدر التقرير احتياط السعودية بنحو 297 مليار برميل، وهو ثاني أكبر احتياط في العالم بعد موارد فنزويلا البالغة نحو 300 مليار برميل فيما يبلغ الاحتياط نحو 147 مليار برميل في العراق و101 مليار برميل في الكويت و98 مليار برميل في الإمارات و25 مليار برميل في قطر ونحو 5.5 مليار برميل في سلطنة عمان.

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