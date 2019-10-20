اتفاق سعودي – كويتي لاستئناف استخراج النفط من المنطقة الحدودية المقسومة

المناطق - الرياض

قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، إن المملكة والكويت، ستوقعان اتفاقًا لاستئناف استخراج النفط في المنطقة الحدودية المقسومة خلال 30 أو 45 يومًا.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إنه “تم التوصل إلى تفاهم لتوقيع الاتفاق بعد مفاوضات استمرت لعدة شهور، وأن حقل الخفجي، يمكن أن يعاود الإنتاج فور توقيع الاتفاق، فيما يتطلب إعادة تشغيل حقل الوفرة نحو 6 شهور”.

ولفتت الوكالة إلى أن المنطقة التي توقفت عن الإنتاج لنحو 4 سنوات تصل طاقة إنتاجها إلى حوالي نصف مليون برميل يوميًا.

وتغطي المنطقة المقسومة مساحة 5770 كيلومترًا مربعًا على الحدود بين البلدين، حيث لم يشملها ترسيم الحدود الذي تم في عام 1922.