ورشة عمل عن مشاريع المراكز الشبابية في ظهران الجنوب

المناطق - عسير

تنظم بلدية محافظة ظهران الجنوب. التابعة لأمانة منطقة عسير الأربعاء المقبل الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٣م ورشة عمل تحت عنوان “مشاريع المراكز الشبابية” وذلك في مقر مركز الاحتفالات بالساحة الشعبية وسط المحافظة.

وقال رئيس البلدية عوض سعيد آل سياف إن هذه الورشة تأتي ضمن حزمة مشاريع المشهد الحضري التي أطلقها سمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وأضاف بأن أمين عسير الدكتور وليد الحميدي، وجه بلدية محافظة ظهران الجنوب بتنفيذ ورشة عمل عن المراكز الشبابية كأحد محاور المشهد الحضري.

وتابع آل سياف أنه تمت دعوة عدد من المهتمين، والمتخصصين، ومجموعة من شباب، وشابات المحافظة لإبداء آرائهم، وتقديم مقترحاتهم، وأفكارهم حول تلك المراكز حتى تتحقق الأهداف المرسومة .