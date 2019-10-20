أمانة عسير تغلق 197 منشأة و تتلف أكثر من 4 الاف كجم من المواد الفاسدة

المناطق - عسير

أغلقت أمانة منطقة عسير و بلدياتها التابعة خلال الأسبوع الماضي نحو 197 محلا تجاريا , و رصدت 880 مخالفة , وذلك ضمن جهودها في #حملة_ الرقابة _ البلدية .

و بلغت الزيارات التفتيشية نحو 1504جولة قامت بها الفرق الميدانية و التي أسفرت عن اتلاف 4362 كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للاستخدام الادمي .

و قد أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأنه جرى تطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات البلدية بحق المحلات والمنشآت المخالفة.

مشيرا إلى أن المخالفات الصحية المرصودة تنوعت ما بين تدنّي مستوى النظافة العامة ، وسوء حفظ وتخزين الأطعمة، علاوة على مخالفة انتهاء التراخيص و غيرها من الملاحظات الأخرى .

مؤكدا بان الأمانة ستواصل حملاتها الرقابية لتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، وتعزيز السلامة الغذائية، مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين .