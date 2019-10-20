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سقوط طالب من الطابق الثالث في مدرسة ببحر أبو سكينة

سقوط طالب من الطابق الثالث في مدرسة ببحر أبو سكينة
http://almnatiq.net/?p=788213
المناطق - متابعات

سقط طالب يبلغ من العمر (17 عاماً) اليوم (الأحد) خلال الطابور الصباحي، من الدور الثالث في مدرسة ثانوية الملك سعود التابعة لتعليم محايل عسير، بمركز بحر أبو سكينة، ونتج عنه كسر بفقرتين في العمود الفقري و فقا لـ عكاظ  .

و أشار تعليم محايل عسير عبر حسابه في «تويتر»، إلى أن الحادثة وقعت عند الساعة السابعة صباحا بثانوية الملك سعود ببحر أبوسكينة، وتم إسعاف الطالب عن طريق الهلال الأحمر وحالته مستقرة .

يذكر أن مدير التعليم بمحايل منصور عبدالله آل شريم زار الطالب واطمأن على صحته بمستشفى محايل .

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