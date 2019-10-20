حريق هائل بمصفاة عبادان الإيرانية

المناطق - وكالات

ذكرت وسائل إعلام ايرانية أن حريقا هائلا شب في مصفاة عبادان، جنوب إقليم الأهواز، ما تسبب في تصاعد سحب الدخان، بحسب المقاطع التي انتشرت عبر مواقع التواصل.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، نقلا عن دائرة العلاقات العامة لمصفاة عبادان، فإن الحريق نشب، صباح الأحد، في قناة أنابيب إخلاء مخلفات النفط الخام، دون معرفة الأسباب.

وذكرت الوكالة أنه تمت السيطرة على الحريق في غضون خمس دقائق، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات خطيرة.

وأضافت أن وحدة سلامة مصفاة عبادان تحقق في سبب الحادث، الذي لم يؤد إلى توقف العمل والإنتاج”.

يذكر أن مصفاة عبادان أكبر مصافي نفط إيران، وتقوم يوميا بتكرير 400 ألف برميل من النفط الخام الثقيل وتحويله إلى منتجات ومشتقات بترولية. وهي من أكبر مصافي العالم بطاقة تكرير تصل إلى 7000 برميل من النفط يوميًا.

واكتمل بناء المصفاة عام 1912 بواسطة شركة النفط البريطانية عندما كان إقليم الأهواز تحت حكم الشيخ خزعل بن جابر الكعبي، آخر حاكم لإقليم عربستان الذي أسقطه الشاه رضا بهلوي عام 1925.

وكانت المصفاة حتى عام 1980 أكبر مصفاة نفط بالعالم، حيث كانت تكرر 630,000 برميل من نفط يومياً أي مايعادل 65% من طاقة إيران التكريرية آنذاك، قبل أن تتوقف بسبب الحرب.

يذكر أن اندلاع النيران في المنشآت والمصافي ومجمعات بتروكيماوية الإيرانية ازدادت خلال الآونة الأخيرة ويربطها بعض الخبراء بما كشفت عنه وسائل إعلام أميركية عن نية إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، شن هجمات سيبرانية على المنشآت الايرانية ردا على اعتداءاتها على دول المنطقة والمصالح الأميركية.