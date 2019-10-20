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بقرار من الوزير.. السماح لعضوات المجالس البلدية بحضور الاجتماعات في قاعة واحدة مع الأعضاء الرجال

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بقرار من الوزير.. السماح لعضوات المجالس البلدية بحضور الاجتماعات في قاعة واحدة مع الأعضاء الرجال

بقرار من الوزير.. السماح لعضوات المجالس البلدية بحضور الاجتماعات في قاعة واحدة مع الأعضاء الرجال
http://almnatiq.net/?p=788226
المناطق - متابعات

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، قراراً بإلغاء المادة 107 من لائحة المجالس البلدية، والتي كانت تنص على ضرورة تخصيص مشاركة قاعة مستقلة للنساء عن الرجال.

ويتيح إلغاء المادة 107، للمرأة المشاركة مع الرجل في القاعة نفسها دون الحاجة إلى تخصيص قاعة مستقلة، وربطها مع قاعة الرجال عبر الدائرة التلفزيونية التفاعلية كما كان سائداً في السابق. وتضمن قرار الوزير تعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية، لتنص على “تزويد مقر المجلس بالإمكانات والتجهيزات اللازمة لممارسة مهامه، مع تهيئة المكان الملائم الذي يمكّن أعضاءه من الرجال والنساء من ممارسة حقوق العضوية وحضور الاجتماعات واللقاءات وورش العمل والندوات والزيارات وفقاً للضوابط الشرعية”.

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