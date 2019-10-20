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أمير جازان يتسلم تقريرًا عن الحالة المطرية وأعمال الدفاع المدني بالمنطقة

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سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن : تأهيل أكثر من 60 سعودياً في مجال الاستقرار واحتواء النزاعات خلال افتتاح ورشة “الاستقرار 2 “

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن : تأهيل أكثر من 60 سعودياً في مجال الاستقرار واحتواء النزاعات خلال افتتاح ورشة “الاستقرار 2 “
http://almnatiq.net/?p=788229
المناطق - واس

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، أن التعاون السعودي الأمريكي أثمر عن تأهيل أكثر من 60 شابًا محترفًا من مختلف الوزارات في المملكة في مجال الاستقرار واحتواء النزاعات، ليكونوا مستعدين ومجهزين بالمعرفة لاسيما وأن المستقبل يتطلب حل المشكلات المعقدة والمتفاقمة يوميًا في مناطق الصراع وعلى وجه التحديد العمل على الإسهام في تنمية اليمن.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال ورشة عمل الاستقرار الثانية اليوم, حيث ينظمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجمهورية اليمنية كريستوفر هنزل، ووفد من مكتب شؤون النزاعات وعمليات تحقيق الاستقرار في وزارة الخارجية الأمريكية، ومشاركة ممثلين عن الجانب السعودي من مختلف القطاعات الحكومية، ومنسوبي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وأوضح السفير آل جابر أن نجاح ورشة العمل الأولى هي انعكاس على الشراكة الإستراتيجية السعودية الأمريكية المتينة ذات التأثير القوي.
وتأتي هذه الورشة التي يتم تنظيمها للمرة الثانية بهدف تسليط الضوء على أهمية الاستقرار في الدول وبذل المزيد من الجهود والعمل على تحقيقه للحد من الصراعات التي تهدد الأمن وتعرقل سبل الاستقرار في الدول والمنطقة.

 

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