نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس نادي الروضة بالأحساء

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أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة

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http://almnatiq.net/?p=788235
المناطق - الدمام
التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأحد) رئيس مجلس إدارة نادي الروضة بالأحساء الأستاذ خالد بن إبراهيم الخنيفر وأعضاء مجلس الإدارة.
ونوه سموه في مستهل اللقاء بالدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للقطاع الرياضي، مبيناً أن رياضة المملكة بفضل الله ثم بفضل هذا الدعم حققت قفزات نوعية في مختلف الرياضيات، مباركاً سموه صعود الفريق الأول للنادي لدوري الدرجة الثانية، وتحقيق فريق السباحة المركز الثالث على مستوى المملكة، داعياً للاهتمام بالألعاب المختلفة، وتطوير المواهب الرياضية، متمنياً سموه للنادي ومنسوبيه التوفيق.
من جهته عبر رئيس مجلس إدارة نادي الروضة خالد بن إبراهيم الخنيفر، باسمه وباسم أعضاء مجلس الإدارة عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على ما تحظى به أندية المنطقة من دعمٍ واهتمام، مثمناً الكلمات التوجيهية التي تفضل بها سمو نائب أمير المنطقة، وحرصه على أن يكون النادي مشاركاً فاعلاً في المنافسات التي تقام في المملكة.

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