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أمير الشرقية ينوه بحرص القيادة على دعم قطاع التعليم

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أمير الشرقية ينوه بحرص القيادة على دعم قطاع التعليم

أمير الشرقية ينوه بحرص القيادة على دعم قطاع التعليم
http://almnatiq.net/?p=788246
الدمام - فهد المريخي
التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأحد) مدير الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة الدكتور علي بن محمد الشهراني. ونوه سموه بما توليه القيادة الرشيدة -أعزها الله- لقطاع التعليم العالي، وحرصها على أن يكون منافسًا بين دول العالم، وأن يواكب متطلبات سوق العمل، ومستجدات مجال البحث العلمي، مبيناً
سموه أهمية العمل على اكساب الطلاب المهارات العلمية والفنية اللازمة، وأهمية تأهيلهم لدخول سوق العمل، عبر الدورات التدريبية والارشاد المهني، مشيداً بتفعيل الجامعة للدور الاجتماعي وتعزيز شراكتها مع مختلف الجهات، متمنياً سموه للجامعة ومنسوبيها التوفيق. واستمع سموه لتقرير موجز عن مبنى الجامعة الجديد، والبرامج التدريبية التي أطلقتها الجامعة والتي تشمل برنامج تعلم اللغة الصينية، وبرامج خدمة المجتمع في الجامعة والتي تقدم جزء من خدماتها لأسر وأبناء شهداء الواجب. من جهته عبر الدكتور علي بن محمد الشهراني عن شكره وتقديره باسمه وباسم منسوبي الجامعة لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه المستمر لأنشطة الجامعة، مبيناً أن دعم سموه أسهم في تطور مستوى فرعي الجامعة بالمنطقة الشرقية في مدينة الدمام ومحافظة الأحساء، واضافة عدد من البرامج والخدمات التي تقدم للعديد من فئات المجتمع، بما في ذلك فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً أن سموه أكد على ضرورة الاهتمام بهذه الفئة ومنحها الفرصة لتلقي التعليم في بيئة مثالية تراعي احتياجاتهم ومتطلباتهم. حضر اللقاء الدكتور محمد عثمان السيف مدير فرع الجامعة بالدمام والأحساء، والأستاذةعهودمحمدالسواحهعضوهيئةالتدريس،والأستاذعمروأحمدالغامدي مديرمكتب مدير فرع الدمام، والأستاذة مروى صالح النعيم مساعد مدير الفرع لقسم الطالبات.
التقى مدير الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة أمير الشرقية ينوه بحرص القيادة على دعم قطاع التعليم.

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