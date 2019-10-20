احدث الأخبار

أمير جازان يتسلم تقريرًا عن الحالة المطرية وأعمال الدفاع المدني بالمنطقة
منطقة جازان
 الأمير خالد الفيصل يستقبل مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة
منطقة مكة المكرمة
 أمير الشرقية ينوه بحرص القيادة على دعم قطاع التعليم
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: تنفيذ خمسة جسور مشاة في حاضرة الدمام للحد من نسبة الحوادث والارتقاء بمستوى السلامة
المنطقة الشرقية
 نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس نادي الروضة بالأحساء
المنطقة الشرقية
 سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن : تأهيل أكثر من 60 سعودياً في مجال الاستقرار واحتواء النزاعات خلال افتتاح ورشة “الاستقرار 2 “
أبرز المواد
 بقرار من الوزير.. السماح لعضوات المجالس البلدية بحضور الاجتماعات في قاعة واحدة مع الأعضاء الرجال
أبرز المواد
 “تقني الألبان والأغذية” يفتح نافذة لتمكين وتأهيل الكادر السعودي
منطقة الرياض
 جعجع: فات الأوان.. والشارع أصبح بمكان آخر عن الإصلاحات
أبرز المواد
 حريق هائل بمصفاة عبادان الإيرانية
أبرز المواد
 سقوط طالب من الطابق الثالث في مدرسة ببحر أبو سكينة
أبرز المواد
 ترمب : لن أستضيف قمة السبع في منتجعي
أبرز المواد
أمير جازان يتسلم تقريرًا عن الحالة المطرية وأعمال الدفاع المدني بالمنطقة

أمير جازان يتسلم تقريرًا عن الحالة المطرية وأعمال الدفاع المدني بالمنطقة

منطقة جازان
الأمير خالد الفيصل يستقبل مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة

الأمير خالد الفيصل يستقبل مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة

منطقة مكة المكرمة
أمير الشرقية ينوه بحرص القيادة على دعم قطاع التعليم

أمير الشرقية ينوه بحرص القيادة على دعم قطاع التعليم

أبرز المواد
أمانة الشرقية: تنفيذ خمسة جسور مشاة في حاضرة الدمام للحد من نسبة الحوادث والارتقاء بمستوى السلامة

أمانة الشرقية: تنفيذ خمسة جسور مشاة في حاضرة الدمام للحد من نسبة الحوادث والارتقاء بمستوى السلامة

المنطقة الشرقية

أمير جازان يتسلم تقريرًا عن الحالة المطرية وأعمال الدفاع المدني بالمنطقة

أمير جازان يتسلم تقريرًا عن الحالة المطرية وأعمال الدفاع المدني بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=788255
جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان, في مكتبه بالإمارة اليوم, مساعد مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة العميد الدكتور عبدالله بن عائض الشهري وعدد من منسوبي إدارة الدفاع المدني بالمنطقة.

وفي بداية اللقاء رحّب سموّه بالجميع, مقدرًا الجهود التي يبذلونها رجال الدفاع المدني بالمنطقة لخدمة وحماية المواطن والمقيم للمحافظة على ارواحهم ومقدراتهم .

كما اطلع سموّ الأمير محمد بن ناصر  اللقاء التقرير الخاص بالحالة المطرية التي شهدتها منطقة جازان خلال الفترة الماضية.
واستمع سمو أمير جازان لشرحٍ مفصل من مساعد مدير عام الدفاع المدني العميد د. الشهري  ، حول التقرير وكيفية التعامل مع كميات الأمطار والسيول, وما تم خلال تلك الفترة من حالات إنقاذ وتعامل مع السيول ومياه الأمطار.

وأثنى سموّه على الجهود التي بذلها جهاز الدفاع المدني بالمنطقة خلال هطول الأمطار وجريان السيول ونجاح التنسيق مع الجهات المعنية بأعمال وتدابير الدفاع المدني وكذلك الأعمال التطوعية في الحالة المطرية التي تعرضت لها المنطقة مؤخرًا .
وأكد سموّه على ضرورة تضافر الجهود والتعاون التام من قبل مختلف الجهات الأمنية والخدمية ومنها أمانة المنطقة والبلديات والصحة والمستشفيات والطرق والنقل , وذلك جنبًا إلى جنب لتحقيق كل الأهداف المرجوة ، مشددًا على ضرورة متابعة ومراقبة الأودية والسدود وجريان السيول بمجراها الطبيعي، وتكثيف عمليات السلامة وتطبيق وتأمين جميع الاشتراطات والمتطلبات بمختلف المواقع التجارية والجهات الحكومية, حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين بمختلف المحافظات والمراكز والقرى .
من جانبه عبر مساعد مدير الدفاع المدني بجازان عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان وما استمع اليه من توجيهات سائلا الله عزوجل  التوفيق والسداد والسلامة للجميع.

 

روابط ذات صلة

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان
الدفاع المدني بجازان يدعو لأخذ الحيطة نتيجة التقلبات الجوية..

الدفاع المدني بجازان يدعو لأخذ الحيطة نتيجة التقلبات الجوية..
أمير منطقة جازان وبحضور نائبه يترأس مجلس المنطقة الأثنين القادم

أمير منطقة جازان وبحضور نائبه يترأس مجلس المنطقة الأثنين القادم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*