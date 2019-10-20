أمير جازان يتسلم تقريرًا عن الحالة المطرية وأعمال الدفاع المدني بالمنطقة

جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان, في مكتبه بالإمارة اليوم, مساعد مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة العميد الدكتور عبدالله بن عائض الشهري وعدد من منسوبي إدارة الدفاع المدني بالمنطقة.

وفي بداية اللقاء رحّب سموّه بالجميع, مقدرًا الجهود التي يبذلونها رجال الدفاع المدني بالمنطقة لخدمة وحماية المواطن والمقيم للمحافظة على ارواحهم ومقدراتهم .

كما اطلع سموّ الأمير محمد بن ناصر اللقاء التقرير الخاص بالحالة المطرية التي شهدتها منطقة جازان خلال الفترة الماضية.

واستمع سمو أمير جازان لشرحٍ مفصل من مساعد مدير عام الدفاع المدني العميد د. الشهري ، حول التقرير وكيفية التعامل مع كميات الأمطار والسيول, وما تم خلال تلك الفترة من حالات إنقاذ وتعامل مع السيول ومياه الأمطار.

وأثنى سموّه على الجهود التي بذلها جهاز الدفاع المدني بالمنطقة خلال هطول الأمطار وجريان السيول ونجاح التنسيق مع الجهات المعنية بأعمال وتدابير الدفاع المدني وكذلك الأعمال التطوعية في الحالة المطرية التي تعرضت لها المنطقة مؤخرًا .

وأكد سموّه على ضرورة تضافر الجهود والتعاون التام من قبل مختلف الجهات الأمنية والخدمية ومنها أمانة المنطقة والبلديات والصحة والمستشفيات والطرق والنقل , وذلك جنبًا إلى جنب لتحقيق كل الأهداف المرجوة ، مشددًا على ضرورة متابعة ومراقبة الأودية والسدود وجريان السيول بمجراها الطبيعي، وتكثيف عمليات السلامة وتطبيق وتأمين جميع الاشتراطات والمتطلبات بمختلف المواقع التجارية والجهات الحكومية, حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين بمختلف المحافظات والمراكز والقرى .

من جانبه عبر مساعد مدير الدفاع المدني بجازان عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان وما استمع اليه من توجيهات سائلا الله عزوجل التوفيق والسداد والسلامة للجميع.