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أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة

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أمير جازان يتسلم تقريرًا عن الحالة المطرية وأعمال الدفاع المدني بالمنطقة

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الأمير خالد الفيصل يستقبل مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة

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أمير الشرقية ينوه بحرص القيادة على دعم قطاع التعليم

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أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=788260
عرعر - خالد الضبيبي
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, رئيس لجنة إصلاح ذات البين في المنطقة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالعزيز أبا الخيل يرافقه أعضاء اللجنة .
واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير عن أعمال اللجنة لعام 1440 هـ ، واستعراض أعمال اللجنة وخططها المستقبلية .
وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان, أهمية دور اللجنة بالمنطقة من خلال نشر ثقافة التسامح والعفو والتجاوز وحل النزاعات والتصالح في الخصومات وتقوية الروابط، ، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة التي تحرص دائمًا على الإصلاح بين أبناء المجتمع, مثمنًا جهود اللجنة في الفترة الماضية.
من جانبه أكد الدكتور أبا الخيل، أن اللجنة تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات والمقترحات وَفْق توجيهات سموه خلال الفترة المقبلة، وذلك سعيًا للإصلاح بين الناس والتخفيف من القضايا المحالة إلى أروقة المحاكم, معربًا عن شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه واهتمامه بأعمال اللجنة .

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