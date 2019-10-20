المغامسي : يجوز للموظف المسؤول الحكومي أخذ أموالاً بعهدته لتسيير أموره بشرط !

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أوضح صالح المغامسي ، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة ، أن يجوز أن يأخذ المسؤول الحكومي الأموال التي تقع في عهدته لتسيير أموره الخاصة ، ومن ثم إعادتها مرة أخرى بعد استلامه راتبه ولكن بشروط .

وقال المغامسي، إنه إذا كان إعطاء المبلغ للمسؤول ليس المقصود منه عينه ومطالب بسداده فيجوز له أن يستخدمه وقت حاجته الضرورية بشرط رده في أي وقت طلب منه، وأما إذا استخدمه وطٌلب منه هذا المبلغ وظل يؤجل في الأمر ويؤخر البت في القضية؛ ما يسفر عنه تعطيل العمل حتى يتسلم الراتب فهذا لا يجوز.

جاء ذلك خلال رد المغامسي على استفسار مسؤول بدائرة حكومية بإحدى حلقات برنامج “الأبواب المتفرقة” على قناة “mbc”، بشأن مدى جواز استخدامه ميزانية تقع في عهدته وتقدر بـ 10 أو 15 ألف ريال عند الحاجة إليها، ومن ثم يقوم بسدادها بعد استلام راتبه.

وأضاف أنه يمكن جواز الأمر في ظرف معين أو خلال 24 ساعة أو ما شابه، لكن أن يحدث من المسؤول هذا الأمر في كل مرة ويعطّل العمل حتى يتسلم الراتب فهو لا يجوز.