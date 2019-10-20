احدث الأخبار

بيان للمتظاهرين في لبنان : نطالب بانتخابات مبكرة
أبرز المواد
 محافظ تيماء يدشن حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية بالمحافظة
منطقة تبوك
 المغامسي : يجوز للموظف المسؤول الحكومي أخذ أموالاً بعهدته لتسيير أموره بشرط !
أبرز المواد
 الصواري يتغلب على النهضة بكرة الطاولة للدوري الممتاز ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة الطاولة
الرياضة
 أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة
منطقة الحدود الشمالية
 أمير جازان يتسلم تقريرًا عن الحالة المطرية وأعمال الدفاع المدني بالمنطقة
منطقة جازان
 الأمير خالد الفيصل يستقبل مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة
منطقة مكة المكرمة
 أمير الشرقية ينوه بحرص القيادة على دعم قطاع التعليم
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: تنفيذ خمسة جسور مشاة في حاضرة الدمام للحد من نسبة الحوادث والارتقاء بمستوى السلامة
المنطقة الشرقية
 نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس نادي الروضة بالأحساء
المنطقة الشرقية
 سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن : تأهيل أكثر من 60 سعودياً في مجال الاستقرار واحتواء النزاعات خلال افتتاح ورشة “الاستقرار 2 “
أبرز المواد
 بقرار من الوزير.. السماح لعضوات المجالس البلدية بحضور الاجتماعات في قاعة واحدة مع الأعضاء الرجال
أبرز المواد
بيان للمتظاهرين في لبنان : نطالب بانتخابات مبكرة

بيان للمتظاهرين في لبنان : نطالب بانتخابات مبكرة

أبرز المواد
محافظ تيماء يدشن حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية بالمحافظة

محافظ تيماء يدشن حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية بالمحافظة

منطقة تبوك
المغامسي : يجوز للموظف المسؤول الحكومي أخذ أموالاً بعهدته لتسيير أموره بشرط !

المغامسي : يجوز للموظف المسؤول الحكومي أخذ أموالاً بعهدته لتسيير أموره بشرط !

أبرز المواد
الصواري يتغلب على النهضة بكرة الطاولة للدوري الممتاز ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة الطاولة

الصواري يتغلب على النهضة بكرة الطاولة للدوري الممتاز ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة الطاولة

الرياضة

محافظ تيماء يدشن حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية بالمحافظة

محافظ تيماء يدشن حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=788272
المناطق - تبوك
دشن محافظ تيماء سعد بن نايف السديري اليومحملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية بحضور مدير القطاع الصحي بالمحافظة الدكتور سليمان صالح الصعب ومدير مستشفى تيماء عبدالعزيز سليمان الشويلي وعدد من مدراء الإدارات الحكومية وذلك بمقر المحافظة.
واطلع المحافظ على استعدادات قطاع تيماء الصحي لتنفيذ الحملة على مستوى جميع المرافق الصحية والعامة بالمحافظة والمراكز والقرى والهجر التابعة.
وأوضح مدير القطاع الصحي الدكتور الصعب أن الحملة انطلقت بجميع المراكز الصحية للمحافظة “الداخلية والخارجية ” مشيراً إلى أن الفئات التي تستهدفها الحملة هم الممارسين الصحيين والأشخاص المصابين بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وأمراض القلب المزمنة والأورام و أمراض السكري و الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة الوراثية أو المكتسبة والنساء الحوامل وجميع الأطفال من سن “6شهور إلى 5سنوات”.
وأضاف الصعب أن حملة التطعيم تشمل كذلك الفئة العمرية من 50 سنة فأكثر والأشخاص الذين يسكنون مع الفئات الأكثر عرضه للإصابة بمضاعفات المرض أو الأشخاص الذين يقومون برعاية المرضى.

روابط ذات صلة

بلدية البدع تنشئ مسطحات خضراء ومجسمات وأرصفه

بلدية البدع تنشئ مسطحات خضراء ومجسمات وأرصفه
تأهل ناديي تبوك والدمام في اختتام دوري خمسيات كرة القدم لذوي الإعاقة الذهنية بتبوك

تأهل ناديي تبوك والدمام في اختتام دوري خمسيات كرة القدم لذوي الإعاقة الذهنية بتبوك
١٠٠ طالب يستهلون مشروع وزارة التعليم (الحوارات الطلابية) في “نيوم”

١٠٠ طالب يستهلون مشروع وزارة التعليم (الحوارات الطلابية) في “نيوم”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*