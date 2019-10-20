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غرفة تبوك ومركز تكامل ينظمان برنامجاً تدريبياً بعنوان ” إثراء تجربة الزائر”

غرفة تبوك ومركز تكامل ينظمان برنامجاً تدريبياً بعنوان ” إثراء تجربة الزائر”
http://almnatiq.net/?p=788289
المناطق - تبوك
نظمت الغرفة التجارية الصناعية بتبوك ممثلة باللجنة السياحية بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية ” تكامل” بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني  البرنامج التدريبي ” إثراء تجربة الزائر ” بحضور أعضاء اللجنة السياحية وعدد كبير من المرشدين السياحين والمهتمين والمهتمات بالمجال السياحي وذلك بمقر الغرفة بتبوك.
وهدفت الدورة إلى تحسين الخدمات المقدمة وفقاً لأعلي المعايير العالمية لجميع الجهات ذات العلاقة المباشرة في خدماتها مع الزائر إذ تناولت كيفية التعامل مع زوار المنطقة بشكل مباشر، وذلك ضمن مشروع إثراء تجربة الزائر الذي يقوم على منهجية التأثير وسهولة التنفيذ وصولاً إلى خلق لغة مشتركة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزائر.
وتأتي هذه الدورة ضمن فعالية اللجنة السياحية بالغرفة من أجل تطوير وتأهيل المجتمع في مجال السياحة.

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