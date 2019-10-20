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محافظ الوجه يستقبل منسوبي المعهد الصناعي والكلية التقنية بالمحافظة

محافظ الوجه يستقبل منسوبي المعهد الصناعي والكلية التقنية بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=788298
المناطق - تبوك
استقبل محافظ الوجه المهندس علي بن عبد الرحمن التميمي اليوم في مكتبه بالمحافظة المشرف على الكليات التقنية ومدير المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الوجه عبدالله الاجرد ورئيس الخدمة المجتمعية بالكلية سمير بن شعبان المعلم وذلك للاطلاع على برنامج “أُتقن للتدريب المجتمعي “و الذي سيتم انطلاقته مطلع الاسبوع المقبل .
وبين الاجرد للمحافظ اهمية البرنامج للمتدربين مشيراً انه سيستمر لمدة أربعة اسابيع وانه سيتم توفير ثلاث تخصصات تشمل الكهرباء والتمديدات المنزلين وصيانة السيارات ومقدمة من مايكروسوفت “اوفيس ” حيث سيكون التقديم عبر الموقع الالكتروني من خلال بوابة مركز الاعمال www.ctc.tvtc.gov.sa وستكون رسوم الالتحاق بالبرنامج بمبلغ “200 “ريال وان لا يقل عمر المتدرب عن 15 عاماً .
وفي نهاية اللقاء قدم التميمي شكره لمنسوبي المعهد والكلية التقنية على حرصهم لشباب المحافظة بوجود مثل هذه البرامج متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح .

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