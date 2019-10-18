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معالي مدير جامعة الباحة يعتمد إنشاء ستة عشر نادياً طلابياً بالجامعة

معالي مدير جامعة الباحة يعتمد إنشاء ستة عشر نادياً طلابياً بالجامعة
http://almnatiq.net/?p=788302
المناطق - الباحة

اعتمد معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، إنشاء ستة عشر نادياً بمختلف كليات الجامعة وبالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب. وثمن عميد شؤون الطلاب الدكتور فهد بن سالم رافع، موافقة معالي مدير الجامعة على إنشاء الأندية الطلابية، والقواعد التنظيمية لإنشائها بالجامعة، والتي تعكس حرص معاليه على تطوير مخرجات الجامعة من خلال صقل وتنمية مهارات الطلبة في مختلف الجوانب، وذلك عبر الأندية الطلابية التي تقدم برامجها المتعددة والمتنوعة من الفعاليات والأنشطة.وأشار الدكتور فهد رافع إلى أن الأندية الطلابية تُعد ملتقى هاما لاكتشاف وتطوير وتنمية المواهب، وتعمل على تشجيع الابتكار والإبداع لدى الطلاب والطالبات، وتقوم على رعاية الموهوبين وإبراز الجهود الطلابية وتعزيز القدرات الشخصية وبناء الذات ومهارات القيادة، وتناقل الخبرات ، وتعتبر الأندية الطلابية مركز إشعاع علمي وثقافي واجتماعي ورياضي وفني، ومصدرا رئيسا لعرض نتاج الطلاب والطالبات حتى يكونوا لبنة تثري المجتمع ومكتسبا نفخر به

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