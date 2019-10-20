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أردوغان : أتوقع أن تفي أميركا بوعودها شمال سوريا

أردوغان : أتوقع أن تفي أميركا بوعودها شمال سوريا
http://almnatiq.net/?p=788305
المناطق - وكالات

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه أبلغ وفدا أميركيا ودول الاتحاد الأوروبي بأن هجوم سوريا سيستمر ما لم ينسحب المقاتلون الأكراد خلال الهدنة ومدتها 120 ساعة. وتوقع أن تفي أميركا بوعودها وألا تعرقل اتفاق الهدنة.

وأعلنت تركيا الأحد أن مقاتلين أكرادا ينسحبون من بلدة رأس العين السورية الحدودية بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن “قافلة تضم نحو 55 عربة دخلت رأس العين، فيما غادرت قافلة من 86 عربة باتجاه تل تمر”، ووزعت صورا للعملية.

وبعد محادثات الخميس مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، وافقت تركيا على تعليق هجومها العسكري في شمال سوريا لخمسة أيام شرط أن تنسحب القوات الكردية من المنطقة الحدودية التي تريد أنقرة جعلها “منطقة آمنة”، على أن تنهي هذا الهجوم إذا وفَّى الأكراد بالتزاماتهم. وهدد أردوغان باستئناف الهجوم إذا لم ينسحب الأكراد.

وأضافت وزارة الدفاع “ليس هناك أي عائق أمام انسحاب” القوات الكردية و”أنشطة الانسحاب من المنطقة وإخلاؤها تتم بالتنسيق مع نظرائنا الأميركيين”.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد وقت قصير على الإعلان التركي أن قوات سوريا الديمقراطية أنهت بشكل كامل انسحابها من مدينة رأس العين الحدودية.

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