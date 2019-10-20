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الاتحاد السعودي لكرة اليد يتقدم بطلب استضافة كأس العالم للناشئين 2023م

الاتحاد السعودي لكرة اليد يتقدم بطلب استضافة كأس العالم للناشئين 2023م

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الاتحاد السعودي لكرة اليد يتقدم بطلب استضافة كأس العالم للناشئين 2023م

الاتحاد السعودي لكرة اليد يتقدم بطلب استضافة كأس العالم للناشئين 2023م
http://almnatiq.net/?p=788308
المناطق - واس

عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد اجتماعه الدوري اليوم برئاسة محمد المنيع، وذلك في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، وتم خلال الاجتماع اصدار عدة قرارات بشأن رؤساء اللجان الفرعية.
وتم تعيين خالد الرشيد نائبًا لرئيس مجلس إدارة الاتحاد ، وتعيين عبدالله العليان رئيساً للجنة المسابقات، وتعيين عبدالحميد الدحيلان رئيساً للجنة الحكام، وتعيين سعود الحودي رئيساً للجنة المنتخبات.
وجرت جميع التعيينات بالتصويت حيث نال الرشيد كافة الأصوات لتعيينه نائباً للرئيس ، كما تقدم الاتحاد بطلب للاتحاد الدولي لكرة اليد بشأن استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة كأس العالم للناشئين عام 2023م.
وناقش المجلس عقود الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها، وتم التجديد للطاقم الفني للمنتخب السعودي الأول.

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