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الأمم المتحدة تضع أول نقطة لمراقبة وقف إطلاق النار بالحديدة

الأمم المتحدة تضع أول نقطة لمراقبة وقف إطلاق النار بالحديدة
http://almnatiq.net/?p=788311
المناطق - وكالات

بدأ فريق من الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي وآخرون من الأمم المتحدة، الانتشار في خطوط التماس بالحديدة، تنفيذا لخطة تطبيق اتفاق السويد الذي وقع عليه العام الماضي، بشأن إعادة الانتشار في المدينة وموانئها.

وقال مصدر لـ”سكاي نيوز عربية”، الأحد، إن اللجنة الثلاثية بدأت السبت في إنشاء أول نقطة مراقبة على خطوط التماس على أن تستكمل العملية خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع.

وبعد ذلك، يتم الانتقال إلى تنفيذ بقية بنود الخطة، وهي التحقق من خروج عناصر ميليشيات الحوثي من الموانئ الثلاثة (الحديدة والصليف وراس عيسى)، وهوية العناصر التي تسلمت الموانئ، وانتهاء بإعادة تمركز القوات خارج المدينة على مسافة 20 كيلومترا، و50 كيلومترا للأسلحة الثقيلة.

وقال المصدر إن رئيس فريق إعادة الانتشار الجنرال الهندي أباهيجيت جوها أشرف على تثبيت أول نقطة مراقبة لوقف إطلاق النار في المرحلة الأولى، التي تتضمن 4 نقاط.

وشهدت منطقة الخامري جنوبي الحديدة إنشاء النقطة الأولى لمتابعة وقف إطلاق النار، بحسب اتفاق السويد وما توصلت إليه اللجنة المشتركة.

وبحسب الخطة، من المنتظر أن يتم إنشاء ثاني نقاط المراقبة في مدينة الصالح، الأحد، على أن تكون النقطة الثالثة في منطقة حوش البقر المطلة على طريق كيلو 16، فيما ستكون النقطة الرابعة في منطقة المنظر.

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