احدث الأخبار

وزير الخارجية يستقبل السفير المصري المعين لدى المملكة
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تضع أول نقطة لمراقبة وقف إطلاق النار بالحديدة
أبرز المواد
 الاتحاد السعودي لكرة اليد يتقدم بطلب استضافة كأس العالم للناشئين 2023م
أبرز المواد
 أردوغان : أتوقع أن تفي أميركا بوعودها شمال سوريا
أبرز المواد
 معالي مدير جامعة الباحة يعتمد إنشاء ستة عشر نادياً طلابياً بالجامعة
منطقة الباحة
 محافظ الوجه يستقبل منسوبي المعهد الصناعي والكلية التقنية بالمحافظة
منطقة تبوك
 منسوبو وحدة المراقبة الجوية بمطار الوجه يحتفلون بـ”اليوم العالمي للمراقب الجوي”
منطقة تبوك
 غرفة تبوك ومركز تكامل ينظمان برنامجاً تدريبياً بعنوان ” إثراء تجربة الزائر”
منطقة تبوك
 جهود لسحب «الوحدات» الكردية من رأس العين… وقصف شمال غربي سوريا
أبرز المواد
 بيان للمتظاهرين في لبنان : نطالب بانتخابات مبكرة
أبرز المواد
 محافظ تيماء يدشن حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية بالمحافظة
منطقة تبوك
 المغامسي : يجوز للموظف المسؤول الحكومي أخذ أموالاً بعهدته لتسيير أموره بشرط !
أبرز المواد
وزير الخارجية يستقبل السفير المصري المعين لدى المملكة

وزير الخارجية يستقبل السفير المصري المعين لدى المملكة

أبرز المواد
الأمم المتحدة تضع أول نقطة لمراقبة وقف إطلاق النار بالحديدة

الأمم المتحدة تضع أول نقطة لمراقبة وقف إطلاق النار بالحديدة

أبرز المواد
الاتحاد السعودي لكرة اليد يتقدم بطلب استضافة كأس العالم للناشئين 2023م

الاتحاد السعودي لكرة اليد يتقدم بطلب استضافة كأس العالم للناشئين 2023م

أبرز المواد
أردوغان : أتوقع أن تفي أميركا بوعودها شمال سوريا

أردوغان : أتوقع أن تفي أميركا بوعودها شمال سوريا

أبرز المواد

وزير الخارجية يستقبل السفير المصري المعين لدى المملكة

وزير الخارجية يستقبل السفير المصري المعين لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=788314
المناطق - واس

استقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية مصر العربية المعين لدى المملكة أحمد فاروق محمد توفيق.
وتسلم معاليه خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لبلاده لدى المملكة تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، متمنيًا له دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.

روابط ذات صلة

الأمم المتحدة تضع أول نقطة لمراقبة وقف إطلاق النار بالحديدة

الأمم المتحدة تضع أول نقطة لمراقبة وقف إطلاق النار بالحديدة
الاتحاد السعودي لكرة اليد يتقدم بطلب استضافة كأس العالم للناشئين 2023م

الاتحاد السعودي لكرة اليد يتقدم بطلب استضافة كأس العالم للناشئين 2023م
أردوغان : أتوقع أن تفي أميركا بوعودها شمال سوريا

أردوغان : أتوقع أن تفي أميركا بوعودها شمال سوريا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*