وزير الخارجية يستقبل السفير المصري المعين لدى المملكة

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استقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية مصر العربية المعين لدى المملكة أحمد فاروق محمد توفيق.

وتسلم معاليه خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لبلاده لدى المملكة تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، متمنيًا له دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.