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وزير الخارجية يستقبل المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط
http://almnatiq.net/?p=788317
المناطق - واس

استقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض، اليوم، المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط نائب وزير الخارجية تشاي جيوان.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية .
حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.

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