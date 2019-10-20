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متحف تبوك الإقليمي يحتضن غداً ورشة عمل عن إعداد البرامج السياحية

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متحف تبوك الإقليمي يحتضن غداً ورشة عمل عن إعداد البرامج السياحية

متحف تبوك الإقليمي يحتضن غداً ورشة عمل عن إعداد البرامج السياحية
http://almnatiq.net/?p=788320
المناطق- تبوك:

ينظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك غداً ورشة عمل عن طرق وآلية إعداد البرامج السياحية وذلك بمقر متحف تبوك الإقليمي .
وأبان مدير عام فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة الدكتور مبروك الشليبي أن الورشة تأتي ضمن المبادرات التي يعمل الفرع على تنفيذها مواكبة للبدء بمنح تأشيرات سياحية جديدة بتسهيلات من شأنها تشجيع وتعزيز موقع المملكة السياحي وما تشهده المنطقة من إقبال سياحي متصاعد .
وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى تأهيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزائر والسائح مفيداً بأن الورشة ستناقش جملة من المحاور تتقاسمها العلاقة بين منظمي الرحلات السياحية والمرشدين السياحين وآليات إعداد وتصميم وتنفيذ البرامج السياحية ووضع الخطط البديلة إضافة إلى مهام المرشدين السياحين وأبرز المخالفات والأخطاء التي قد يرتكبها المرشد السياحي أثناء تنفيذ البرنامج السياحي .

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