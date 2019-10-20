أبها والفيحاء يخرجان من الجولة السابعة بنقطة وهدف

سجل فريقا أبها والفيحاء التعادل الأول في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما تعادلا بنتيجة 1-1، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وافتتح أبها التسجيل عن طريق صالح آل عباس في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، قبل أن يعادل روني فرنانديز النتيجة للفيحاء في الدقيقة 58.

ورفع أبها رصيده إلى 8 نقاط احتل بها المركز التاسع في جدول الترتيب، بينما احتل الفيحاء المركز الـ 13 بعد أن وصل للنقطة السادسة بفارق الأهداف عن الاتفاق صاحب المركز الـ12.