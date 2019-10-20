وزارة الدفاع: 35 وظيفة إدارية للجنسين في رئاسة هيئة الأركان العامة

المناطق - الرياض

دعت رئاسة هيئة الأركان العامة، اليوم الأحد، الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة من الجنسين للتقدم لشغل 35 وظيفة إدارية، من خلال منصة “جدارة” على موقع وزارة الخدمة المدنية.

وأوضحت أن التقديم الإلكتروني للطلبات على 10 وظائف رجالية و25 وظيفة نسائية، ابتداء من يوم 28–2–1441هـ وتستمر حتى نهاية دوام 3–3–1441هـ، من خلال هذا الرابط .

وتتطلب كل وظيفة من الوظائف المعلن عنها مقابلة شخصية، والتي سيتم إجراؤها بعد مطابقة بيانات المرشحين، وذلك للوصول إلى الترشيح النهائي بعد الانتهاء من تلك الخطوات.

وستقوم الهيئة بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها الإلكتروني، حيث شدّدت على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها للوظائف من الجنسين.

وتتضمّن الوظائف المعلنة وظائف “مهندس حاسب آلي، أخصائي نفسي، محاسب، مساعد إداري، مفتشة نساء، مطور برامج، مطور برامج أول، فني دعم، مأمور علاقات عامة، باحث تنمية اجتماعية مساعد، مشرف تنمية اجتماعية مساعد مشرف ثقافي، مرشد ديني”.