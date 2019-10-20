سفارة المملكة في بيروت : إجلاء 132 مواطناً ومواطنة من لبنان اليوم الأحد

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أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة بيروت اليوم الأحد عن عدد السعوديين المُغادرين من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت العائدين إلى الوطن اليوم.

وأوضحت السفارة أن عدد المغادرين هذا اليوم الأحد بلغ 132 مواطنا ومواطنة وفقًا لخطة إدارة الأزمات والطوارئ، وهم 59 مسافرًا على الخطوط الجوية السعودية، و73 على طيران الشرق الأوسط.

وذلك حسبما أعلنت السفارة عبر تغريدة في حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جاء فيها “بلغ عدد السعوديون المُغادرون من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لهذا اليوم ( 132 ) مواطن ومواطنة وفقًا لخطة إدارة الأزمات والطوارئ.. وجاءت على النحو التالي: 59 مسافرًا على الخطوط الجوية السعودية، و73 على طيران الشرق الأوسط”.