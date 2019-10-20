فرص استثمارية بمحافظة تيماء

المناطق- تبوك :

أعلنت بلدية محافظة تيماء اليوم عن طرح عدد من المشروعات الاستثمارية بالمزايدة العامة في المحافظة تنوعت بين إنشاء ملعب رياضي، ومجمعات ومحلات تجارية، وإنشاء وتشغيل حاويات ذكية وموقع ترفيهي وصالة لعرض السيارات ومدارس أهلية، وبوفيه، ولوحات دعائية في المحافظة والقرى التابعة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامة بن هليل البلوي أن الفرص الاستثمارية المطروحة متنوعة وتسعى البلدية من خلال طرحها إلى إحداث تكامل مع الحراك التنموي بين القطاع البلدي والقطاع الخاص, مشيراً إلى أن شراء كراسات الشروط والمواصفات لتلك الفرص سوف يكون عن طريق الموقع الإلكتروني، وأن تقديم العطاءات سوف يكون بمقر بلدية محافظة تيماء في إدارة الاستثمار اعتباراً من اليوم.

ودعا المهندس البلوي المستثمرين للتقديم على هذه الفرص الاستثمارية المتنوعة والمتميزة التي تأتي في إطار سعي البلدية لتعزيز الجوانب الاستثمارية بالمحافظة.