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مانشستر يونايتد يوقف انتصارات ليفربول على ملعب “أولد ترافورد” في غياب صلاح

مانشستر يونايتد يوقف انتصارات ليفربول على ملعب “أولد ترافورد” في غياب صلاح
http://almnatiq.net/?p=788349
المناطق - وكالات

توقف قطار انتصارات فريق ليفربول في ملعب “أولد ترافورد” بتعادله أمام مضيفه مانشستر يونايتد (1-1)، اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل المهاجم ماركوس راشفورد هدف التقدم “للشياطين الحمر”، في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول.

ورد آدام لالانا بهدف التعادل “للريدز”، قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي من اللقاء الذي أقيم على ملعب “أولد ترافورد”.

وغاب النجم المصري محمد صلاح عن تشكيلة فريق ليفربول، في هذه المباراة، بسبب إصابة في الكاحل.

واكتفى ليفربول بنقطة واحدة، عقب هذا التعادل الذي جاء بعد 8 انتصارات متتالية، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة، ويتقلص الفارق إلى 6 نقاط بينه وبين وصيفه مانشستر سيتي، الذي تغلب على مضيفه كريستال بالاس بثنائية، أمس السبت.

بينما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 10 نقاط، ويحتل المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الدور.

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