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تنفيذ البرنامج التدريبي “TOT” بالحي الترفيهي التعليمي بالأساملة

تنفيذ البرنامج التدريبي “TOT” بالحي الترفيهي التعليمي بالأساملة

منطقة جازان

تنفيذ البرنامج التدريبي “TOT” بالحي الترفيهي التعليمي بالأساملة

تنفيذ البرنامج التدريبي “TOT” بالحي الترفيهي التعليمي بالأساملة
http://almnatiq.net/?p=788352
ابو عريش - فضة عطيف : 

نفذ الحي التعليمي الترفيهي بالأسامله والمقام حاليا في السادليه التابعه لمحافظة أبو عريش اليوم برنامج الاحتراف في تدريب المدربين “TOT”، الذي يهدف إلى صناعة مدربات على مستوى عال، مستهدفًا 30 مدربه وذلك لمدة أسبوع في رحاب النادي ، عن طريق تحفيزهن وإكسابهن المهارات اللازمة ليصبحوا مدربات  متميزات وإيضاح مدى أهميتهن ودورهن الفعال في خدمة قطاعاتهن ولاسيما أن البرنامج يؤهلهن ليصبحن مدربات مصنفات في العملية التدريبية.

وأوضحت المدربة ” سحر أحمد ” مدربة الدورة التدريبية والمعتمدة محليا ودوليا والتي لها العديد من البصمات والإنجازات في منطقة جازان أن هنالك رغبة كبيرة عند كثير من المتخصصات في المجالات الإدارية والصحية والفنية والهندسية لنقل الخبرات والأساليب التي لديهم، سواء كانت علمية أم معرفية.

واشارت ان البرنامج يستهدف  عدة مواضيع من أهمها أخلاقيات المدرب الناجح وطريقة إيصال المعلومات والطرق الرئيسة والصحيحة لإعداد الحقائب التدريبية وكيفية صياغة الأهداف وتحديد الجلسات التدريبية وقياس العائد من التدريب .

وتحدثت “احمد” أن المتدربة تحصل  من خلالها على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، مشيرة إلى أنها إحدى الدورات المقدمة في مجال تنمية الموارد البشرية وتصميم هذه الدورة التدريبية لإكساب المشتركين المهارات والمعارف والاتجاهات التي تساعدهم في عالم التدريب داخل المجتمعات المستهدفة وطريقة التأثير في المستهدفات  وجعل التدريب أكثر فعالية ومتعة عن طريق ضوابط وفنيات العروض التقديمية.
وبينت أيضا أن الدورة تهدف إلى إعداد وتأهيل المدربات لاحتراف التدريب بشقيه العلمي والعملي ولكي يكونوا قادرين على تخطيط وتنفيذ وتقويم العملية التدريبية لتكون مخرجاتهن أكثر فاعلية لتأهيل أجيال أخرى قادمة تقود المسيرة ، مضيفة أن محاور دورة تدريب المدربيـن تتضمن مفهوم التدريب التأهيل, والتدريب, والتعليم، وميزات التدريب “الجلب, والجذب” ، ومراحل الاتصال التدريبي البرنامج – المدرب – المتدرب ، ومراحل التميز التدريبي “التحضير – الإعداد والتقديم – العرض والتقييم”، والعديد من المحاور الأخرى

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