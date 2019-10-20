وزير الخارجية اليمني يؤكد أن استقرار الأوضاع في البلاد مرتبط بالتصدي للمشروع الإيراني

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أكد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي أن استقرار الأوضاع في بلاده مرتبط باستعادة الدولة والتصدي للمشروع الإيراني التوسعي في اليمن.

وشدد الوزير الحضرمي لدى لقائه سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن كانغ يونغ على التوصل إلى حل وفقًا للمرجعيات المتفق عليها والتصدي للمشروع الإيراني، ممثلًا في مليشيات الحوثي من أجل عودة الاستقرار في البلاد.

واستعرض وزير الخارجية اليمني مستجدات الأوضاع على الساحة المحلية وتطورات جهود عملية السلام في بلاده، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

من جهته جدد السفير الصيني تأكيد موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية ووحدة وسيادة وسلامة الأراضي اليمنية، ووقوفها إلى جانب اليمن وجهود السلام الأممية في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار.

وقال السفير الصيني: إن بلاده تتطلع إلى عودة السلام لليمن والتوصل إلى حل للأزمة اليمنية وفقًا للمرجعيات الأساسية.