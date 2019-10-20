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جامعة الجوف تحتضن اللقاء الثالث لوكيلات الجامعات السعودية

جامعة الجوف تحتضن اللقاء الثالث لوكيلات الجامعات السعودية

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جامعة الجوف تحتضن اللقاء الثالث لوكيلات الجامعات السعودية

جامعة الجوف تحتضن اللقاء الثالث لوكيلات الجامعات السعودية
http://almnatiq.net/?p=788367
المناطق - الجوف

 تحتضن جامعة الجوف، الاربعاء المقبل اللقاء الثالث لوكيلات الجامعات السعودية لشؤون الطالبات، تحت عنوان ( الخطط الاستراتيجية في وكالات الجامعات لشؤون الطالبات) برعاية معالي مدير الجامعة أ.د

إسماعيل البشري بمجمع كليات البنات بسكاكا.
ويتناول اللقاء ثلاثة محاور: وكالة جامعة الجوف لشؤون الطالبات والتخطيط الاستراتيجي تستعرضها وكيلة الجامعة لشؤون
الطالبات د. أسماء المويشير، ومحور واقع التخطيط الاستراتيجي في وكالات الجامعات لشؤون الطالبات تجارب وكالات الجامعات لشؤون الطالبات بجامعة جازان تتناولها وكيلة جامعة جازان لشؤون الطالبات أ.د عائشة زكرى، وتجارب وكالات الجامعات لشؤون الطالبات بجامعة بيشة تناقشها وكيلة جامعة بيشة د. الجوهرة الدوسري، ومحور دور
الجامعات لشؤون الطالبات في تحقيق أهداف الجامعات تتناوله وكيلة جامعة الملك سعود لشؤون الطالبات أ.د غادة سيف .

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