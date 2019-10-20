أمين الجوف يفتتح مسلخ غرب سكاكا لمواكبة النمو السكاني

افتتح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان وبحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة المهندس ماجد بن معدي الرويلي مسلخ غرب سكاكا ” نقطة ذبيح “

واطلع أمين منطقة الجوف على مرافق وخدمات المسلخ من صالات الذبح والانتظار، إضافة إلى المراحل التي تمر بها الذبائح وطرق الكشف البيطري عليها. ، لافتاً أن أن افتتاح المسلخ بغرب مدينة سكاكا يأتي لمواكبة التوسع العمراني وزيادة النمو السكاني الذي تشهده المدينة، موجهاً بتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من خدماته بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

كما أكد الشرعان على تهيئة أماكن الانتظار للمستفيدين وتوفير كافة الخدمات لهم، مشددا على ضرورة اتباع الاشتراطات الصحية .

من جانبه أوضح مالك الاستثمار رجل الاعمال الاستاذ محمد بن يوسف العياف أن المسلخ يقع غرب مدينة سكاكا لافتا إلى أن المساحة تبلغ 850،5 م٢ ومدة العقد 15 سنة ، كما انه صمم وفق اعلى معايير توفر أرقى الشروط الصحية .

ويتكون من صالة للاستقبال والاستلام وغرفا لطبيب البيطري وأخرى للعمالة ومكتب إدارة مزوده بكاميرات لمشاهدة مراحل الذبح والسلخ من داخل صالة الانتظار وغرفة مراقبة لكامل المسلخ .

وأكد العياف حرصه على توفير أعلى المواصفات الصحية لافتا إلى أن المسلخ يحتوي على عدة خطوط للإنتاج خط للأغنام – وخط للجمال . بالإضافة إلى خدمة تقطيع وتغليف وسحب الهواء وتقدم في كرتون عرض للعميل .